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Март
Фото. Отходящие фасады, гололед и «елки» из грязи. Как Пермь встречает свою 301-ю весну
27 марта, 12:10
В Перми задержали еще двоих расклейщиков незаконных рекламных объявлений
14 марта, 05:03
Декабрь 2023
С начала года в Перми задержано более ста расклейщиков нелегальных объявлений
21 декабря 2023, 09:37
Октябрь 2023
Стало известно, что в Перми чаще всего рекламируют нелегальные объявления
9 октября 2023, 10:56

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