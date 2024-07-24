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Очерский район

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2024
Пермякам раскрыли тайные грибные места
Добрянский район, Очерский район и Кунгур порадуют грибников хорошим уловом.
24 июля 2024, 09:49
Остались жена и две дочки. В Прикамье простятся с 33-летним участником СВО
Прощальная панихида состоится сегодня в Очере, в 11:30.
12 апреля 2024, 05:57
2014
И.о. замначальника УВД Очерского района найден мертвым в своей машине
Причины смерти сотрудника полиции пока неизвестны.
15 мая 2014, 09:00
2013
В результате ДТП в Очерском районе погибла девушка
Еще одна участница аварии находится в больнице с различными травмами.
22 сентября 2013, 06:36
2012
В Пермском крае два человека заживо сгорели в своих автомобилях
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля оказались заблокированы в поврежденной автомашине.
31 июля 2012, 12:30

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