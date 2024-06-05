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Очевидец

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2024
В Перми автомобиль чуть не провалился в открытый люк на проезжей части
По данному факту проводится проверка.
5 июня 2024, 07:54
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
Выяснилось, что в тоннеле имеется оборудование для освещения лестницы.
17 апреля 2024, 05:08
На шоссе Космонавтов в Перми горит двухэтажный деревянный дом
Инцидент произошел 5 марта, во второй половине дня.
5 марта 2024, 12:42
2013
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП на подъезде к Перми
Водитель неустановленного автомобиля, сбив пешехода, скрылся с места аварии.
26 марта 2013, 12:10

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