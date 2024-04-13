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2024
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
Ранее объект получил статус приоритетного.
13 апреля 2024, 05:38
Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей
9 апреля станет известен поставщик продукции.
6 апреля 2024, 11:05
2013
На месте бывшего ракетного училища появится еще один офисный центр
Собственники уже приступили к реконструкции здания, расположенного вдоль набережной Камы.
29 января 2013, 12:37
2012
Судьба Пермского филиала ВТБ решится в марте
В рамках реформирования региональной сети филиал банка могут понизить в статусе до операционного офиса
17 января 2012, 08:59

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