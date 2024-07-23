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Орда

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2024
В ходе СВО погиб уроженец Ординского округа Прикамья Вадим Осетров
23 июля, 06:34
В Прикамье ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков
У задержанных изъято более трех килограммов готовых веществ, прекурсоры и реагенты.
26 марта, 16:48
2023
Лишь стрельба на поражение остановила дебошира из Орды
1 декабря 2023, 14:46
Глава Ординского округа оштрафован за плохую работу с обращениями жителей
Прокуратура обнаружила целый ряд нарушений в этой части работы администрации муниципалитета.
27 сентября 2023, 14:00
Завалы на входе в Ординскую пещеру удалось разобрать
20 апреля 2023, 12:54
Вход в Ординскую пещеру завалило камнями
Неизвестно, когда доступ в пещеру будет восстановлен.
14 апреля 2023, 09:23

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