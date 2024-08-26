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Ординская пещера

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2024
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Теперь его цена составляет 750 тысяч рублей.
26 августа 2024, 06:57
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля 2024, 12:21
2023
Спецпроект
Дайверы пожаловались на уничтожение лучшего источника для погружения в Прикамье
Работы по очистке одного водоема закончились загрязнением другого.
Завалы на входе в Ординскую пещеру удалось разобрать
20 апреля 2023, 12:54
2013
Погибший в Ординской пещере мужчина имел сертификат дайвера
Инструкторы утверждают, что 44-летний дайвер из Ижевска погружался под воду не в первый раз.
15 ноября 2013, 08:30
Следователи: дайверу-новичку стало плохо после всплытия
Сейчас по факту гибели 44-летнего мужчины проводится проверка. Причину смерти должна определить судебно-медицинская экспертиза.
15 ноября 2013, 05:49

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