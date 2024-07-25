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Организаторы

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2024
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
В отношении пяти местных жителей было возбуждено уголовное дело.
25 июля 2024, 08:38
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах
Шанс на подъем нужно будет выиграть.
9 июля 2024, 03:47
2023
Форум спортивный — проблемы неспортивные
Что пишут во внутренних чатах форума «Россия — спортивная держава» его участники?
20 октября 2023, 16:04
2011
Пермская полиция: В воскресном пикете могут принять участие провокаторы
Сотрудник органов позвонил одному из организаторов пикета и по телефону проконсультировал его, как нужно вести себя на уличных акциях.
9 декабря 2011, 12:40

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