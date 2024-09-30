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Осенний призыв

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2024
В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО
Осенний призыв начнется 1 октября.
30 сентября 2024, 09:46
2023
Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%
В Вооруженные силы отправлено чуть менее 2700 призывников
14 декабря 2023, 15:58
Губернатор возглавил комиссию по осеннему призыву в Пермском крае
Призы в этом году продлится с 1 октября до 31 декабря.
2 октября 2023, 08:26
В Перми начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?
28 сентября 2023, 09:16

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