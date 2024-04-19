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Особняк Головиных

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Апрель 2024
В Чердыни будет отреставрирован древнейший в Прикамье монастырь
При поддержке главы региона также пройдет восстановление Воскресенского собора.
19 апреля 2024, 10:34
Декабрь 2023
В Пермском крае восстановят три храма. В одном из них была фреска необычного святого
Также планируется завершить реставрацию особняка, построенного в XIX веке
11 декабря 2023, 09:30

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