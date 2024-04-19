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Перенос

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2024
Проект переноса пермской могилы «проклятой дочери» прошёл экспертизу
В XX в. могильная плита была перенесена из Егошихинского кладбища в музей, после чего ее вернули обратно. Однако, не на то же самое место.
19 апреля 2024, 08:13
Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»
Билеты останутся действительными на новую дату.
23 марта 2024, 14:56
2014
Количество вариантов для размещения нового здания галереи достигло 23
Идеи по новому местоположению принимаются до 24 февраля. Третьего марта будут подведены предварительные итоги.
20 февраля 2014, 10:20
2013
Пермский велопробег перенесли. Организаторы испугались непогоды
По предварительной информации, организаторы мероприятия перенесли велопробег на 19 мая.
24 апреля 2013, 11:06
2011
Борис Мильграм: Работники зоопарка впадают в истерики и обиды
Вице-премьер правительства Пермского края продолжил перепалку с сотрудниками пермского зверинца.
7 ноября 2011, 09:45

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