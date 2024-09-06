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Персонал

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2024
С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%
Одним из факторов повышения стоимости цен на продукцию стало увеличение затрат на логистику.
6 сентября 2024, 03:03
В Прикамье произошел взрыв метана на шахте «Уралкалий» в Соликамске
Двум рабочим оказывается медицинская помощь
26 июня 2024, 03:57
2012
Александра Федоренко, Mail.ru: «А что вы готовы делать на пятьдесят тысяч? И тишина»
Руководитель Mail.ru на Урале рассказывает Properm.ru о проблемах интернет-бизнеса и жестоком кадровом голоде.
27 апреля 2012, 09:59

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