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Пешеходные переходы

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2024
В Перми обновят 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки
Работы по нанесению свежей разметки прошли на основных магистральных улицах и дорогах.
28 мая 2024, 02:50
В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми
Особое внимание дорожной полиции будет направлено на выявление пьяных водителей.
25 мая 2024, 06:14
2013
Суд обяжет собственника автодороги Нытва-Кудымкар установить освещение
Учитывая, что отсутствие освещения создает реальную угрозу безопасности движения, прокуратура Карагайского района обратилась в суд с иском об обязании собственника автотрассы установить освещение.
17 октября 2013, 05:44
Пропусти пешехода! В Перми появятся еще камеры, следящие за переходами
Фотовидеофиксаторы, которые «ловят» автомобилистов, не уступивших дорогу пешеходам, могут появиться на нескольких перекрестках в Перми уже в следующем году.
4 сентября 2013, 13:25
В Перми КИА сбил школьницу на пешеходном переходе
Девочка госпитализирована с многочисленным ушибами.
12 марта 2013, 05:31
2012
Парковочные столбики и бетонные полусферы оградят пешеходов от машин
До конца года на пермских тротуарах будет установлено 800 элементов ограждений.
8 ноября 2012, 03:59

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