Пешеходные переходы

Пропусти пешехода! В Перми появятся еще камеры, следящие за переходами

Фотовидеофиксаторы, которые «ловят» автомобилистов, не уступивших дорогу пешеходам, могут появиться на нескольких перекрестках в Перми уже в следующем году.