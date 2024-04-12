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Песня

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2024
Бывший пермяк выступил в роли жениха в передаче «Давай поженимся»
Ведущие передачи отговорили невесту выбрать Дениса в качестве потенциального супруга.
12 апреля 2024, 08:59
Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края
Они исполнил казачью песню про войну.
2 апреля 2024, 06:59
2012
Феминистки на Красной площади спели песню о страхах Путина
Все участницы спонтанного концерта были задержаны.
21 января 2012, 09:23

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