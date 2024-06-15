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Пирс

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2024
Прокуратура Краснокамска начала проверку по факту утопления 15-летнего мальчика
Инцидент произошел в поселке Майский 14 июня.
15 июня 2024, 09:36
Нырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
По факту утопления несовершеннолетнего СКР начал процессуальную проверку.
15 июня 2024, 05:25
2011
Падением трехлетнего пермяка в люк заинтересовался следственный комитет
По факту происшествия на бетонном пирсе набережной Камы проводится доследственная проверка.
19 августа 2011, 04:27

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