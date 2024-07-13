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Площадь гайдара

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2024
В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара
Изменения вводятся с 15 июля.
13 июля 2024, 05:22
Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут
Департамент культуры администрации Перми планирует сохранить объект и прорабатывает вопрос его перемещения.
24 апреля 2024, 05:39
2011
Скоро в Перми появятся солнечные часы размером с площадь
До конца июля площадь у вокзала Пермь 2 превратится в огромные солнечные часы.
29 июля 2011, 08:12
Кольцо на Перми Второй украсят ландшафтной композицией
Пермский центр развития дизайна объявил очередной конкурс.
29 марта 2011, 03:58

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