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Площадь Карла Маркса

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2024
Застройщик получил разрешение на возведение первого дома у площади Карла Маркса
Здесь появятся три дома переменной этажности.
21 апреля 2024, 06:31
Эдуард Соснин назвал причину наледи на дороге и трамвайных путях в центре Перми
В ближайшее время на площади Карла Маркса планируются ремонтные работы на водопроводе.
9 января 2024, 15:18
2011
В Перми открыли площадь Европы, которой еще нет
Сегодня представители министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края и Европейского союза в РФ презентовали свое намерение открыть в Перми площадь Европы.
26 июня 2011, 15:38
Площадь Карла Маркса избежала переименования
Совет по топонимике при главе города Перми отклонил идею переименования площади Карла Маркса.
25 июня 2011, 03:10

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