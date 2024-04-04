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Подорожание

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2024
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
За год авиабилеты подорожали на 42%.
4 апреля 2024, 11:08
«Начнем готовить сами». На сколько подорожают роллы и суши в Пермском крае
Цены на продукт начали расти с января текущего года.
7 марта 2024, 08:05
2010
Откажемся от правительства, а не от машины
Четверть автовладельцев не сядет за руль, если бензин подорожает на 10 рублей.
2 октября 2010, 05:35
Инфляция перевыполняет планы
За девять месяцев рост цен уже достиг уровня, ожидаемого правительством за год.
23 сентября 2010, 07:10

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