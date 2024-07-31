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Полицейские

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2024
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
2023
«Я бы вообще замерзла». Пермские росгвардейцы спасли пермячку от обморожения
Девушку заметили во время патрулирования города.
28 ноября 2023, 09:08
2022
В ходе полицейского рейда в Березниках задержаны четверо, находившихся в розыске
Полицейскими выявлено и пресечено 19 преступлений.
16 декабря 2022, 07:59
Житель Александровска напал на полицейского при исполнении
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.
22 ноября 2022, 14:00
Наркоторговцы из Перми задержаны почти с полутора килограммами синтетических наркотиков
Стоимость партии на черном рынке — более 2 млн рублей.
8 августа 2022, 07:36

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