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Пресс-конференция

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2024
Пермское землячество подвело итоги приема заявок на Строгановскую премию
Имена победителей будут объявлены 21 июня на церемонии вручения Строгановской премии в Москве.
2 мая 2024, 10:42
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
В 2023 году весенний сброс воды в режиме пропуска половодья начался 25 марта.
19 марта 2024, 04:36
2013
Михаил Ходорковский даст пресс-конференцию 22 декабря
Об этом СМИ сообщают со ссылкой на немецкого журналиста и политолога Александра Рара.
21 декабря 2013, 06:42
2012
Чиновники готовят Путину ответы для грядущей пресс-конференции
Рандеву с журналистами состоится уже сегодня. В Кремле не исключают, что оно может затянуться на 5 часов.
20 декабря 2012, 07:28

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