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Протесты

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2024
Жители Перми выступают против строительства исправительного центра в Закамске
Открыть исправительное учреждение планируется в здании бывшей гостиницы по ул. Чебоксарская, 31а.
26 июня 2024, 09:48
2022
Казахстан: олигархи улетели, здания в огне, протесты не утихают, фейки множатся
Подборка сообщений СМИ и телеграм-каналов о происходящих в Казахстане событиях к 16 часам 5 января (время пермское).
5 января 2022, 10:37

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