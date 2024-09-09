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Разработчики

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2024
Сегодня в Купертино состоится презентация iPhone 16
На мероприятии также будут представлены и другие новинки Apple.
9 сентября 2024, 10:25
Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках
Игра «Танки Онлайн» была выпущена еще в 2009 году.
25 марта 2024, 05:39
2016
Компьютерные разработчики из Перми выпустили игру при поддержке Microsoft
Создатели игры рассказали, что на создание платформера их вдохновила акция «Час Земли», а также желание рассказать интересную историю.
13 мая 2016, 16:00

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