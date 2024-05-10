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2024
Пермяков 11 мая накроет сильнейшая за 20 лет магнитная буря
В субботу у метеочувствительных людей могут наблюдаться головные боли, перепады настроения и бессонница.
10 мая 2024, 14:49
В Прикамье продают горнолыжный комплекс за 30 миллионов рублей
Объявление о продаже парка активного отдыха «Юго-горки» выставлено на сайте бесплатных объявлений.
9 января 2024, 10:53
2012
История и репутация — факторы, которые делают бренд Сбербанка самым дорогим в России
Также, по мнению россиян, на высокую капитализацию бренда влияют успешные финансовые показатели и менеджмент банка.
19 июня 2012, 11:42
2010
Пермь — не лучший город для бизнеса
«Культурная столица» продолжает терять позиции в рейтингах деловой привлекательности.
21 ноября 2010, 13:30

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