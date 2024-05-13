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2024
Бывший пиарщик главы Перми трудоустроилась в корпоративную газету «ЛУКОЙЛа»
Экс-глава пресс-службы администрации Перми ушла покинула ведомство в декабре 2023 года.
13 мая 2024, 10:10
В пермском деловом еженедельнике сменился главный редактор
Владимир Владимиров руководил Business Class с начала прошлого года
6 марта 2024, 16:46
2012
Первому антикоррупционному СМИ требуется редактор в Перми
За опыт журналистских расследований и умение выстраивать отношения с представителями силовых структур готовы платить от 35 тыс. рублей в месяц.
2 августа 2012, 09:56

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