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Рельсы

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2024
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
В отношении подростка возбуждены три уголовных дела.
13 марта 2024, 12:36
В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов на переезде
Железнодорожные пути повреждены не были, движение составов не перекрывалось.
23 января 2024, 10:47
2014
В Пермском крае грузовой поезд не успел затормозить и сбил троих детей
13-летний мальчик скончался на месте, 13-летняя девочка и 12-летний мальчик находятся в больнице.
29 августа 2014, 06:03
2013
В Перми воровство рельсов привело к крушению товарного вагона
Украдено около 150 метров железнодорожного полотна. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
11 июня 2013, 04:55
2010
В Перми пропали трамвайные рельсы
Рельсовый дефект лишил трамвай электротормоза и заставил стоять весь перекресток центральных улиц Перми.
22 декабря 2010, 09:57

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