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Репрессии

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Стало известно, что может появиться на месте «Пермских ворот»
21 июня, 02:54
2023
Акция «Возвращение имен» в Перми в этом году пройдет онлайн. Как принять участие?
11 октября 2023, 06:12
Пермяк обжаловал решение о статусе памятника репрессированным полякам и литовцам
Памятник был установлен на пожертвования, но в этом году его уничтожили.
6 октября 2023, 04:42
ФОТО. Музей PERMM проводит в Москве выставку о политических репрессиях
Почти одновременно в Перми идет показ выставки Музея истории ГУЛАГа «Особый лагерь».
5 июня 2023, 12:47

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