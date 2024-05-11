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Республика Коми

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2024
В Печоре Республики Коми частично рухнул дом. На состояние здания жаловались жильцы
Глава республики выехал к месту ЧП.
11 мая 2024, 12:08
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
25 января 2024, 08:03
2011
Из обвалившейся шахты в Коми спасен один горняк
Спасатели будут продолжать операцию до тех пор, пока не обнаружат остальных заблокированных шахтеров.
18 июля 2011, 02:28

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