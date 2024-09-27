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Российское гражданство

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2024
Восемь бывших мигрантов поставили в Перми на воинский учет
С тремя из них были заключены контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.
27 сентября 2024, 08:26
СУ СК Прикамья возбудило уголовное дело по факту незаконной выдачи паспорта РФ
По факту инцидента проводится проверка.
23 апреля 2024, 12:35
2014
Теодор Курентзис получил российское гражданство
Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
17 апреля 2014, 04:21
Россия готова продавать гражданство за 10 миллионов рублей
ФМС и Минэкономразвития уже подготовили соответствующий законопроект.
12 февраля 2014, 02:34

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