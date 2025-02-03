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Сергей белов

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2025
В честь бывшего тренера сборной России по баскетболу назовут пермский колледж
3 февраля, 07:55
На пост главы Чусового в Прикамье претендует действующий мэр Сергей Белов
29 января, 02:48
2024
В Чусовом простились с погибшим на СВО младшим сержантом Алексеем Дивеевым
Прощание с мужчиной прошло 30 июля.
31 июля 2024, 02:45
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 44-летним чусовлянином Денисом Носковым
Дата и место прощания с погибшим не уточняются.
31 мая 2024, 02:40
2014
В честь бывшего тренера «Урал Грейта» Сергея Белова назвали планету
До переименования планета имела название «2009 SD101».
30 октября 2014, 09:11

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