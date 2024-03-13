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Склады

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2024
Власти Прикамья хотят застроить Центральный рынок жилыми домами
На площадке Колхозного рынка установлена зона КРТ.
13 марта 2024, 10:27
2023
Территорию Центрального рынка в Перми хотят застроить высотками
Потенциальный застройщик уже известен.
12 декабря 2023, 06:40
2013
Пермь заняла второе место в рейтинге городов по количеству складов
Согласно подсчетам аналитиков, на 100 квадратных метров складских площадей в Перми приходится 118 «торговых квадратов».
19 ноября 2013, 07:01

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