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Следователь

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2024
Известный пермский следователь Михаил Юлдашев уволился из СКР
В последние годы мужчина вел громкие дела, в числе которых дело о гибели в мини-отеле «Карамель».
20 мая 2024, 05:57
Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь
К исполнению своих обязанностей бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД приступил 11 апреля.
11 апреля 2024, 05:47
2012
Эдуард Каравацкий: Это практика «законного» рэкета
Известный пермский предприниматель рассказал о том, что в любой момент можно потерять свой бизнес и свободу.
17 февраля 2012, 06:14

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