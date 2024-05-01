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Собор

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2024
В пермском Свято-Преображенском соборе стартовали реставрационные работы
Собор полностью перешел в управление РПЦ в декабре 2023 года.
1 мая 2024, 10:05
В центральной части Спасо-Преображенского собора впервые за 90 лет прошел молебен
В соборе начинаются масштабные реставрационные работы.
2 января 2024, 07:58
2011
В здании Пермской художественной галереи запретили церковные службы
Для ПГХГ нашли земельный участок, права на которые будут оформлены уже в 2012 году.
20 сентября 2011, 11:45
Комиссия по культуре разрешит спор между РПЦ и Пермской галереей
На прошедшем заседании было принято решение представить к 26 октября план по выходу из ситуации.
16 сентября 2011, 05:31
Церковь не может поделить собор с Пермской художественной галереей
Из-за проходящих богослужений приходится постоянно сворачивать экспозиции, что может нанести вред произведениям искусства.
10 сентября 2011, 05:19

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