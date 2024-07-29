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Спортивный комплекс

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2024
В Перми завершился ремонт манежа СК имени Сухарева
Сегодня он начал работу в прежнем режиме.
29 июля 2024, 10:38
В Прикамье продают горнолыжный комплекс за 30 миллионов рублей
Объявление о продаже парка активного отдыха «Юго-горки» выставлено на сайте бесплатных объявлений.
9 января 2024, 10:53
2013
В Кондратово появится новый спортивный комплекс за 12, 6 млн рублей
Заказчиком выступает управление капитального строительства Пермского муниципального района.
1 октября 2013, 04:50
2011
Павел Лях назвал строительство комплекса в Красновишерске катастрофой
Краевой министр спорта рассказал, что строительство объекта отстает на пять месяцев от намеченного плана.
1 сентября 2011, 13:57
Горнолыжный комплекс в Чайковском соответствует требованиям FIS
Представители Международной федерации лыжного спорта проинспектировали строительство комплекса из пяти трамплинов.
29 августа 2011, 08:36
Трамплины в Чайковском проверит международная комиссия
Завтра, 23 августа, Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта проинспектирует международная комиссия.
22 августа 2011, 07:01
В Очере появится новый спорткомплекс
Новое спортивное сооружение появится к концу 2011 года.
22 августа 2011, 05:58
В Чайковский съедутся более 700 юных спортсменов
Члены сборных команд Пермского края примут участие в учебно-тренировочных сборах на спортивной базе «Раздолье» в Чайковском
18 июля 2011, 05:10

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