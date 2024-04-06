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Суды

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2024
Будут шить. Пермские суды закупают нитки на 216 тысяч рублей
9 апреля станет известен поставщик продукции.
6 апреля 2024, 11:05
2023
Спецпроект
2023 год стал вишенкой без торта. Вроде красиво, но чего-то не хватает
Колонка по итогам года от журналиста Properm.ru Татьяны Зыряновой.
2012
В 2011 году 19 банков судились с краевым Роспотребнадзором
Чаще всего действиями надзорного органа были недовольны банк «Траст», Восточный экспресс банк, СКБ-банк и ЮниКредит Банк.
31 января 2012, 08:59

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