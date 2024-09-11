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Сварщик

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2024
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
Мужчины погибли в возрасте 30 и 38 лет.
11 сентября 2024, 05:26
От промышленности до общепита: какую работу предлагают в Прикамье людям старше 45 лет
В 2024 году вакансий для сотрудников 45+ стало в 2,5 раза больше.
15 июля 2024, 07:23
2011
Причиной выброса хлора в Перми стала халатность приемщика металлов
По предварительным данным, в результате происшествия в больницу на обследование попали 23 человека.
20 июля 2011, 10:54

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