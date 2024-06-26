Тайны горы крестовой

«Ромео и Джульетту» во второй раз покажут в «Каменном городе»

Второй год подряд на территории геологического памятника природы «Каменный город» состоится показ пьесы «Ромео и Джульетта». Спектакли пройдут: 6, 7, 13 и 14 июля.