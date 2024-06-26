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Тайны горы крестовой

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2024
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
Стоимость взрослого билета в одну сторону составит 516 рублей.
26 июня 2024, 04:43
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-Театра
В спектакль-концерт MusicHall (0+) войдут культовые мюзиклы со всего мира.
21 мая 2024, 03:33
2013
«Ромео и Джульетту» во второй раз покажут в «Каменном городе»
Второй год подряд на территории геологического памятника природы «Каменный город» состоится показ пьесы «Ромео и Джульетта». Спектакли пройдут: 6, 7, 13 и 14 июля.
4 июля 2013, 06:25

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