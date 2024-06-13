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Температурный рекорд

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2024
В Перми 12 июня был побит суточный температурный рекорд с 1998 года
Еще один температурный рекорд ожидается 14 июня.
13 июня 2024, 02:29
Суточный рекорд весеннего тепла 29-летней давности побит в Перми
Но радость в этом году недолгая: скоро вновь ощутимо похолодает.
21 апреля 2024, 04:12
2023
В Перми в ближайшие дни возможно установление очередного температурного рекорда
Такого тепла в декабре в Перми не было 20 лет.
21 декабря 2023, 14:52
В Перми второй день подряд фиксируется температурный рекорд
Воздух прогрелся сегодня до 23,7˚.
25 сентября 2023, 16:35
2015
Ещё поморозит: на неделе в Перми ожидается стабильный минус
Сильных заморозков не будет, но и ручьи по улицам города не потекут.
1 марта 2015, 09:37
2012
В Перми зафиксирован пятый в 2012 году температурный рекорд
Днем 29 октября в отдельных районах региона воздух прогрелся до +13-15 градусов.
30 октября 2012, 09:24

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