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Тишина

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2025
Законопроект о «тихом часе» в Пермском крае примут в январе 2025 года
21 января, 03:53
2024
В Прикамье могут ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время
Нарушителям грозит штраф.
18 июля 2024, 09:28
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
Решение суда в законную силу еще не вступило.
23 июня 2024, 06:17
2013
Депутаты намерены запретить шуметь по утрам в выходные
Парламентарии хотят продлить утренний покой по субботам и воскресеньям еще на три часа.
1 марта 2013, 08:02

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