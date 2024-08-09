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Триллер

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2024
Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»
Создатели оперы переносят ее действие в современность.
9 августа 2024, 07:58
В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»
Съемки продлятся до 5 августа.
19 июля 2024, 04:30
2011
Кинопремьеры недели: в прокате с 4 августа
Каждый четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. Об очередных новинках — в еженедельном обзоре Properm.ru.
4 августа 2011, 06:30
2010
«Турист» отправится в путешествие в декабре
Анджелина Джоли и Джонни Депп сыграют в дуэте.
19 августа 2010, 08:10

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