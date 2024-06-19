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Уфссп

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2024
Главный судебный пристав Пермского края переводится на работу в Ставрополье
Сейчас обязанности руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю исполняет Аслан Табухов.
19 июня 2024, 07:40
2023
Почти половина взрослых жителей Пермского края имеют долги
Наличие долгов может стать препятствием для выезда из страны.
29 декабря 2023, 04:16
2015
Судебные приставы арестовали имущество завода «Авангард»
3 декабря 2015, 08:19
Директор кафе разместил мангал рядом с комнатами общежития
Теперь предприниматель обязан устранить все нарушения в течение 30 дней.
18 сентября 2015, 07:54
Житель Прикамья сжег свою машину, чтобы не платить штрафы ГИБДД
Общая сумма штрафов составила около 170 тыс. рублей. Три штрафа были за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
13 июля 2015, 08:01
2014
Пермские судебные приставы взялись за Антоху, Вована и Леру из «Реальных пацанов»
Зоя Бербер, Антон Богданов и Владимир Селиванов задолжали более 115 тыс. рублей за коммунальные услуги, страховки и налоги.
24 ноября 2014, 05:39
В Прикамье приставы задержали алиментщика в кладбищенской часовне
Давно разыскиваемого должника отыскали в неожиданном месте.
1 апреля 2014, 02:39
2013
В защиту Маховикова: для расселения ветхого жилья потребуется полтора бюджета Перми
Администрация города прокомментировала три новых уголовных дела, фигурантом которых стал глава администрации Перми Анатолий Маховиков. Сити-менеджер обвиняется в неисполнении решений судов о предоставлении жилых помещений взыскателям.
8 мая 2013, 06:51
Судебные приставы Прикамья «заспамили» 10 тысяч должников
В УФССП считают эффективной систему оповещения о долгах посредством sms-рассылки.
20 марта 2013, 11:03
2012
В Перми женщина решила оплатить долг «билетами банка приколов»
Судебные приставы и полиция шутку пермячки не оценили.
13 ноября 2012, 03:55
Не скроешься! Пермские приставы находят должников в колодцах и банях
В попытке уйти от долговых выплат жители Пермского края идут на всевозможные ухищрения. Но в игре «в прятки» выигрывают всегда приставы.
7 ноября 2012, 06:15
В Пермском крае сменился Главный судебный пристав
В октябре 2012 года к исполнению обязанностей руководителя регионального управления приступил Николай Хачетлов.
16 октября 2012, 05:21
Чтобы улучшить показатели, пристав погашала штрафы за должников
Судебный пристав-исполнитель Кировского района подозревается в систематическом совершении должностных подлогов.
2 октября 2012, 05:46
Покупкой судебными приставами Land Cruiser 200 заинтересовалось УФАС
Антимонопольное ведомство проведет внеплановую проверку УФССП по Пермскому краю.
26 января 2012, 06:44
2011
Управление пенсионного фонда по Пермскому краю озаботилось взысканием долгов
Ведомство объединилось с судебными приставами и силовиками. За девять месяцев 2011 года задолженность пермского бизнеса по страховым взносам сократилась на 53,5% - с 1 млрд рублей до 539,5 млн рублей.
17 ноября 2011, 04:48
В Березниках судебные приставы арестовали лошадей
Задолженность может лишить конно-спортивный клуб не только инвентаря, но и животных.
14 ноября 2011, 04:45
Пермские судебные приставы оказались в центре скандала
В сети появился ролик, на котором люди, похожие на работников УФССП, танцуют стриптиз в одном из пермских клубов.
22 октября 2011, 06:11
В центре Перми снова снесли киоски
На перекрестке улиц Ленина-Попова при участии судебных приставов и полиции демонтированы два торговых павильона.
23 сентября 2011, 12:41
Анатолий Маховиков недоволен службой судебных приставов
По данным главы администрации Перми, только 14% судебных решений о сносе «самостроев» исполняется.
25 июля 2011, 07:04

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