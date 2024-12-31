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Ухудшение погоды

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2024
В каких районах Прикамья вновь ожидается сильный снег и ледяной дождь
20 декабря 2024, 08:35
На дорогах Прикамья вводится временное ограничение движения для грузового транспорта
2 ноября 2024, 09:44
Этой ночью снегопады ожидаются на юго-востоке Пермского края
Температура воздуха уже опустилась ниже ноля.
5 апреля 2024, 16:20
2020
В МЧС по Пермскому краю предупредили об усилении ветра и гололедице
Сегодня и завтра ожидаются метели и неблагоприятные погодные условия.
16 февраля 2020, 12:05

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