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Вороны

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2024
Ворон Гоша из Пермского края стал блогером-миллионником
Медийную птицу поздравили тортом
2 апреля 2024, 05:20
Фото. Отходящие фасады, гололед и «елки» из грязи. Как Пермь встречает свою 301-ю весну
Региональная столица с самых неприглядных ракурсов.
27 марта 2024, 12:10
2010
Знаменитый хореограф создаст на пермской сцене рисунок в танце
8 октября в Перми стартует II Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры».
4 октября 2010, 11:11
«Вороны» откроют в Перми «Пространство режиссуры»
Спектакль национального центра хореографии в Орлеане откроет программную часть фестиваля «Пространство режиссуры. French connections».
26 сентября 2010, 05:43

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