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Стала известна причина едкого смога в Кузбассе
27 ноября, 10:33
Сентябрь
Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
27 сентября, 02:54
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
10 сентября, 11:04
Июль
В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди
17 июля, 07:35
Июнь
В Перми 12 июня был побит суточный температурный рекорд с 1998 года
13 июня, 02:29
Жара ушла из Пермского края, но обещала вернуться
5 июня, 08:17
Апрель
Аномальная жара в Прикамье начнется 19 апреля после обеда
Температурный фон составит +20˚.
19 апреля, 05:09

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