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Загрязнение реки

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2024
Прокуратура проверила ситуацию на речке Гусянка в Перми, куда накануне сбросили мазут
Отобраны пробы воды, обследован коллектор.
18 марта 2024, 16:53
В пермском микрорайоне Владимирский из-за сброса мазута в реку погибли утки
В речку Гусянка грузовик слил нефтесодержащую жидкость.
18 марта 2024, 04:59
2016
Фотофакт: река Ива в Перми окрасилась в кислотно-зеленый цвет
Пользователи соцсетей не на шутку обеспокоились судьбой одной из малых городских речек.
21 июня 2016, 03:31

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