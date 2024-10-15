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Залог

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2024
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
Ранее объект принадлежал собственникам обанкротившейся сети «Аптека от склада».
15 октября 2024, 03:46
Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне
Рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта.
20 февраля 2024, 12:45
2013
Суд назначил бизнесмену Андрею Агишеву залог в 10 млн рублей
Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании Андрею Агишеву меры пресечения в виде денежного залога.
28 июня 2013, 03:46
Андрея Головина выпустят из СИЗО под залог в 20 млн рублей
Суд разрешил директору МБУ «Бюро городских проектов» выйти на свободу под залог.
16 апреля 2013, 08:16
2011
Обвиняемые по делу «Хромой лошади» отпущены под залог
Бывшего главу краевого Госпожарнадзора Владимира Мухутдинова и арт-директора клуба Олега Феткулова выпустили из СИЗО.
24 августа 2011, 06:45
2010
Землю под «Семьей» передали Сбербанку
Участок под гипермаркетом «СемьЯ» вслед за зданием ЦУМа передан в залог банку.
15 декабря 2010, 11:03

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