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Запрещенные предметы

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2025
Стало известно, какую запрещенку пытались пронести в пермском аэропорту в 2024 году
17 января, 07:20
2024
В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
По факту инцидента ппроводится проверка.
18 июля 2024, 03:06
Пермяки за минувший год пытались пронести в суды более 350 запрещённых предметов
Среди обнаруженного приставами: оружие, наркотики, боеприпасы.
19 января 2024, 08:46
2011
Пермяки ходят в суд со «Стражниками» и «Перцовками»
За полгода жители Пермского края пытались пронести в залы судов более тысячи запрещенных предметов.
25 июля 2011, 04:26

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