Новая схема движения на Шоссе Космонавтов запутала водителей

На днях вступила в силу новая организация движения в районе фабрики «Гознак». По направлению к центру города движение теперь организовано в четыре полосы вместо трех. В обратном направлении так и осталось три полосы, причем поворачивать направо можно только с крайней правой. С улицы Малкова отныне можно поворачивать только направо. Кроме того, движение по Кавалерийской улице теперь развернуто от шоссе Космонавтов в сторону Баумана, а не наоборот.

Изменения коснулись и движения на Вавилова, где, согласно новой схеме, разрешено двигаться только направо или налево на Шоссе Космонавтов. Движение в прямом направлении с Вавилова на Стахановскую запрещено.

Новая организация движения вызвала настоящий хаос среди водителей, годами ездивших по привычной схеме, и привели к многочисленным заторам. Об этом говорят и на городском форуме

Пользователь Ealex:

— Уже утром затор по шоссе по направлению из центра на перекрестках с Малкова и Вавилова. Вроде каждый день езжу, но сегодня первый раз стоял так долго.

Пользователь LOKI:

— желающе попасть с малкова на стаханова, разворотами на шоссе не пользуются, а ломятся через дворы на вавилова и потом на стаханова, игнорируя знак.

Пользователь nev:

— ...данная схема увеличила время моего пути домой после работы, причём существенно