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Posted 16 сентября 2010, 09:37

Published 16 сентября 2010, 09:37

Modified 2 марта 2023, 16:18

Updated 2 марта 2023, 16:18

Новая схема движения на Шоссе Космонавтов запутала водителей

16 сентября 2010, 09:37
Сюжет
Шоссе космонавтов
Несмотря на дорожные знаки и разметку, пермяки оказались неподготовленными к резким изменениям организации движения.
На днях вступила в силу новая организация движения в районе фабрики «Гознак». По направлению к центру города движение теперь организовано в четыре полосы вместо трех. В обратном направлении так и осталось три полосы, причем поворачивать направо можно только с крайней правой. С улицы Малкова отныне можно поворачивать только направо. Кроме того, движение по Кавалерийской улице теперь развернуто от шоссе Космонавтов в сторону Баумана, а не наоборот.
Изменения коснулись и движения на Вавилова, где, согласно новой схеме, разрешено двигаться только направо или налево на Шоссе Космонавтов. Движение в прямом направлении с Вавилова на Стахановскую запрещено.
Новая организация движения вызвала настоящий хаос среди водителей, годами ездивших по привычной схеме, и привели к многочисленным заторам. Об этом говорят и на городском форуме
Пользователь Ealex:
— Уже утром затор по шоссе по направлению из центра на перекрестках с Малкова и Вавилова. Вроде каждый день езжу, но сегодня первый раз стоял так долго.
Пользователь LOKI:
— желающе попасть с малкова на стаханова, разворотами на шоссе не пользуются, а ломятся через дворы на вавилова и потом на стаханова, игнорируя знак.
Пользователь nev:
— ...данная схема увеличила время моего пути домой после работы, причём существенно
Автомобилисты отмечают, что многие водители, привыкшие ездить по старой схеме, просто не обращают внимания на новые знаки, в результате чего возникает множество непонятных и даже комичных дорожных ситуаций. Комментариев в ГИБДД по поводу сложившейся ситуации пока получить не удалось.
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#Авто#Шоссе космонавтов#Гознак#Стахановская#Вавилова#Малкова#Кавалерийская
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