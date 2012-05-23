«Уралхим» обещает построить в Пермском крае железнодорожную ветку

Posted 23 мая 2012, 12:27
Published 23 мая 2012, 12:27
Modified 2 марта 2023, 17:50
Updated 2 марта 2023, 17:50
На встрече губернатора Пермского края Виктора Басаргина и председателя Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина был был затронут также рабочий вопрос, касающийся предложения компании «УРАЛХИМ» построить за свои средства железнодорожную ветку.
Ожидается, что длина ветки составит около трех километров от производственной площадки березниковского «Азота» до железнодорожной станции Заячья горка. Место возможного примыкания ветки расположено к северу от станции Березники, на которой в 2010 году образовался провал грунта.
Строительство позволило бы компании «Уралхим» минимизировать возможные логистические риски в случае расширения провала. Кроме того, на перегоне станция Заячья Горка — станция Березники есть возможность разместить дополнительный маневровый район для отстоя вагонов.
В настоящее время проект находится на стадии изучения и согласований с РЖД. Виктор Басаргин отметил, что намерен обсудить этот проект на ближайших встречах с руководством РЖД.