Марек Кинцл: Два года назад мы бы не стали строить с пермскими компаниями

Posted 27 февраля 2013,, 07:05
Published 27 февраля 2013,, 07:05
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На минувшей неделе на ярмарке недвижимости пермяки познакомились с проектом жилого комплекса «Порт Сити», который планируется построить на территории бывшего грузового порта. Промышленное предприятие собственники давно перевели в Заостровку, освободив место для квартала, который пермские застройщики не упустили бы случая назвать элитным. Сейчас проект проходит государственную строительную экспертизу. Приступить к строительству первой очереди инвестор планирует в июне.
— Марек, к проектированию комплекса «Порт Сити» привлекалась чешская компания QARTA ARCHITEKTURA. Почему выбор пал на нее?
— С архитектурной компанией QARTA мы уже работали, и она хорошо себя зарекомендовала. Мы старались, чтобы это был проектировщик с достаточным опытом жилищного строительства, а с другой стороны, чтобы он был динамичным, привнёс в город что-то новое.
В целом суть архитектурного обмена информацией заключается в том, чтобы город становился интереснее. Ведь Пётр I тоже приглашал на строительство Санкт-Петербурга итальянских проектировщиков. И вот какой шедевр получился. Питер тоже начал вдохновлять архитекторов других городов. Мы хотим, чтобы факт привлечения зарубежного проектировщика в Пермь — на самом деле таких проектов здесь немного — стал толчком для развития пермской архитектуры. Сейчас многое делается для развития города, нам это нравится, и мы не хотим отставать в этом направлении.
— Что нового привнесет в Пермь ваш проект?
— Конечно, дом — это всегда стены, окна и крыша. Новое в архитектуре заключается в нюансах, так же, как в живописи. Есть Пикассо, есть Рембрандт и есть Айвазовский — каждому на свой вкус. Думаем, что архитектура, которую мы здесь стараемся представить, значительно отличается от того, что сейчас существует в городе. Я не говорю, что она лучше или хуже, она просто другая. Надеемся, что новый микрорайон обогатит всю Пермь.
— То есть проект будет сделан на уровне Айвазовского, Рембрандта, Пикассо, никак не ниже?
— С художниками такого уровня, конечно, очень тяжело сравнивать. Я просто скажу, что мы стараемся работать как можно лучше.
— Вы позиционируете комплекс как жилье эконом-плюс, не заявляя громких слов о «бизнесе» и тем более «элит». Почему?
— Наша политика… Я бы даже сказал, не политика, наш стиль, это не громкие слова. Позиционирование на «бизнес» и «эконом», по нашему мнению, больше относится к авиалиниям. Мы хотим строить качественно. Чтобы люди почувствовали, что сделали хорошую покупку, испытали удовольствие от места, в котором живут, увидели качество, сравнимое с европейским. Пусть жители, надеюсь, довольные жители, решают, является ли этот район элитным или нет.
— А Вы в Перми уже купили себе квартиру или арендуете?
— Арендую.
— Не нашли достойную по качеству?
— Нет, на самом деле так удобнее. Мы арендуем квартиры для всего предприятия.
— Когда будет построен «Порт Сити», планируете приобрести квартиру для себя?
— Это обязательно. Я бы не хотел жить в другом месте, только в нашем микрорайоне.
— Планирует ли компания сотрудничать с пермскими застройщиками? Кто, например, будет выполнять, функцию генподрядчика при строительстве?
— Генподрядчиком в строительстве будет компания «Кафедрал». Субподрядчиков мы хотим подбирать в зависимости от вида работ, но основным требованием будет, чтобы их стандарты соответствовали нашим. Мы считаем, что ряд работ пермские подрядчики могут выполнить достаточно качественно. Но есть и такие, для которых подрядчиков нужно искать в других регионах или за рубежом.
— Например?
— Например, фасад.
— Отделка фасада?
— Да, при отделке фасада мы не будем использовать пермских подрядчиков.
— А какие работы местные компании, на Ваш взгляд, выполняют качественно?
— Я считаю, что пермские подрядчики уже достаточно хорошо работают с монолитным строительством, могут прекрасно исполнять земляные и отделочные работы. Я сейчас говорю только о тех компаниях, с которыми приходилось встречаться.
Мы не относимся предвзято ни к каким подрядчикам, о каких бы регионах ни шла речь, но чувствуем, на каком уровне развития сейчас находится пермское строительство. Должен сказать, что ситуация динамически меняется. Если бы два года назад мне задали подобный вопрос, я ответил, что мы не будем строить совместно с пермскими компаниями. Но сейчас вижу, что Пермь очень быстро догоняет остальные регионы. Значит, возможно, что ещё через два года мы скажем: «А зачем нам куда-то ходить, если в Перми строят лучше, чем в любом другом городе».
— Будет ли «Порт „Пермь“ искать новые площадки для реализации других строительных проектов? Или пока все силы сосредоточите на жилом комплексе „Порт Сити“?
— Пока мы как следует себя не зарекомендуем, других проектов начинать не будем. Но если будет хорошая площадка, и мы найдём интересный проект, то через год-два, может быть, и рассмотрим что-то.
— Следили ли Вы за работой компании KCAP, которая выполняла разработку мастер-плана Перми? До сих пор власти не могут прийти к решению, что делать с Генпланом, принятым на основе этого документа. Нужен ли Перми документ, сделанный с учетом европейского менталитета?
— Я следил за работой над Генпланом. Прежде всего хочу отметить, очень хорошо, что Генплан есть, и немаловажно, что он был разработан профессиональными архитекторами. Это положительные его моменты. Генплан в любом городе критикуют, ведь это документ, который ограничивает. Конечно, подобные ограничения должны приносить пользу всему городу и обществу.
Я считаю, что без смелого подхода в градостроительстве и без дополнительных затрат развиваться невозможно. Это касается многих вопросов, например, транспортной инфраструктуры. К сожалению, миллионный город не обойдётся без двухуровневых развязок. Мы можем сколько угодно заниматься математикой, но двухуровневая развязка обладает куда большей пропускной способностью.
Второй пример: Генплан имеет очень амбициозную цель — сделать город более компактным, что очень хорошо. С этим можно согласиться. Но нужно подкрепить это решение. Если мы хотим преобразовать существующие промышленные и складские территории, то должны создать для этого стимул. Я бы даже сказал, давить на собственников территорий, чтобы они ушли из промзон на территории города на вновь созданные площадки за его чертой. А с другой стороны, мы понимаем, что надо сохранить рабочие места, значит, необходимо дать людям возможность трудоустройства.
Есть и ещё вопрос, который нужно озвучить. В Перми много социального жилья, и если город в нем нуждается, нужно дать людям возможность его приобретать. И строить жильё социального класса на уровень выше, чтобы лет через 20 мы могли сказать, что его качество улучшилось. И тогда наше отношение к хрущевкам и брежневкам будет таким же, как сейчас к деревянным домам, в которых нет собственного туалета. К сожалению, в Перми они пока тоже присутствуют.
— Очень много споров вокруг Генплана было связано с ограничением высоты зданий до шести этажей. Будь у вас другой участок, согласились бы вы строить шестиэтажные дома, как предлагает KCAP, или для России это всегда будет экономически нецелесообразно?
— В шестиэтажных домах нет ничего плохого. Половина Мюнхена застроена такими зданиями. Кстати, Мюнхен — это город, в котором очень долго была ограничена высотность. Я не считаю, что решающими здесь являются экономические факторы, определяющее значение должно иметь место. Мне не очень нравится точечная застройка. И несмотря на то, что немного раньше я критиковал брежневки и хрущевки, определенный подход к урбанизму в то время был. Кварталы строились с достаточным количеством свободных площадей, с игровыми зонами. Чувствуется общая концепция. Но когда между пятиэтажками появляются высотки, то у меня возникает ощущение, что они туда не совсем хорошо вписываются. Прежде, чем поставить между брежневками и хрущевками «свечку», следует задать себе вопрос: красиво это или нет.
Мы часто оглядываемся на Европу, а в этом случае надо посмотреть на опыт Германии, в которой очень строгие градостроительные нормативы. И очень большое внимание уделяется благоустройству территории. Перми, на мой взгляд, нужно, например, вложить средства в восстановление Черняевского лесного массива. Это такая большая зона для активного отдыха. Не то что, например, Горьковский парк, куда родители идут с детьми, и через час должны его покинуть, так как карманы быстро пустеют.
В Балатовский парк можно ходить на прогулки с детьми, собаками, кататься там на велосипеде, на лыжах. Можно встретиться с друзьями и сделать шашлыки. В Австралии, например, муниципалитет даже финансировал организацию мест для шашлыков и поставлял туда дрова. Такие вещи, которые не стоят много денег, в конце концов приносят больший эффект.
Мы пытаемся сделать всё, чтобы Пермь развивалась, чтобы людям было удобно здесь жить. Как ни удивительно, но те факторы, которые на самом деле являются определяющими, не стоят много денег. Мы в основном смотрим на масштабные проекты, на громоздкие концептуальные дела. А мелочи часто остаются в стороне, может быть, поэтому и развитие происходит не так быстро, как хотелось бы.
— Вы сказали, что Пермь Вам интересна. Почему?
— Пермь до сих пор немножко страдает от своей закрытости. Сказывается, что долгое время это был промышленный город. До сих пор сюда нет такого притока денег, как, например, в Екатеринбург. С другой стороны, мы чувствуем большую динамику. Пять-шесть лет назад, когда я сюда приехал, Пермь была совершенно другим городом. Она выглядела намного хуже, чем сейчас. Я могу сказать, что такой шаг вперёд, который сделала Пермь за пять лет, редкость. Если город продолжит развиваться в том же темпе, то здесь будет очень много возможностей. Как мне кажется, возможностей для предприимчивых людей здесь больше, чем в других городах, которые уже прошли определённый этап развития.