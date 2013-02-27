Марек Кинцл: Два года назад мы бы не стали строить с пермскими компаниями

— Пермь до сих пор немножко страдает от своей закрытости. Сказывается, что долгое время это был промышленный город. До сих пор сюда нет такого притока денег, как, например, в Екатеринбург. С другой стороны, мы чувствуем большую динамику. Пять-шесть лет назад, когда я сюда приехал, Пермь была совершенно другим городом. Она выглядела намного хуже, чем сейчас. Я могу сказать, что такой шаг вперёд, который сделала Пермь за пять лет, редкость. Если город продолжит развиваться в том же темпе, то здесь будет очень много возможностей. Как мне кажется, возможностей для предприимчивых людей здесь больше, чем в других городах, которые уже прошли определённый этап развития.