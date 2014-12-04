В Прикамье за антисанитарию оштрафовали колонию-поселение

Выяснилось, что здание бани в ИК не оборудовано системами вентиляции, планировка прачечной и других помещений не соответствует требованиям, а в столовой отсутствуют мясной и овощной цех. Кроме того, горячая вода есть лишь в двух помещениях, одно из которых — моечное.