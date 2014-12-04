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Posted 4 декабря 2014, 05:28

Published 4 декабря 2014, 05:28

Modified 2 марта 2023, 17:00

Updated 2 марта 2023, 17:00

В Прикамье за антисанитарию оштрафовали колонию-поселение

В Прикамье за антисанитарию оштрафовали колонию-поселение

4 декабря 2014, 05:28
Фото: Properm.ru.
Прокуратура выявила ряд нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм в колонии-поселении № 26, расположенной в Кизеле, были выявлены во время проверки прокуратуры и специалиста «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Выяснилось, что здание бани в ИК не оборудовано системами вентиляции, планировка прачечной и других помещений не соответствует требованиям, а в столовой отсутствуют мясной и овощной цех. Кроме того, горячая вода есть лишь в двух помещениях, одно из которых — моечное.

За соблюдение законов в отношении колонии возбуждено дело об административном правонарушении, ИК оштрафовали на 10 тыс. рублей.

#Происшествия#Гуфсин#Ик#Колония-поселение
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