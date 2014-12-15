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Posted 15 декабря 2014, 08:45

Published 15 декабря 2014, 08:45

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Интернет-мошенника из Перми спустя шесть лет задержали в Саратовской области

Интернет-мошенника из Перми спустя шесть лет задержали в Саратовской области

15 декабря 2014, 08:45
Фото: Properm.ru.
Мужчина подозревается в хищении денег у организаций и людей на сумму более 1,5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 38-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина подозревается в хищении денег у организаций и населения через интернет на сумму более 1,5 млн рублей.

Установлено, что все это время он скрывался от полиции в Саратовской области. Мужчина занимался сельским хозяйством, в некоторых случаях использовал фамилию своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас мужчина доставлен в Пермь и заключен под стражу.

#Происшествия#Суд#Уголовное дело
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