Интернет-мошенника из Перми спустя шесть лет задержали в Саратовской области

Posted 15 декабря 2014, 08:45
Published 15 декабря 2014, 08:45
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 38-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина подозревается в хищении денег у организаций и населения через интернет на сумму более 1,5 млн рублей.
Установлено, что все это время он скрывался от полиции в Саратовской области. Мужчина занимался сельским хозяйством, в некоторых случаях использовал фамилию своей сожительницы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас мужчина доставлен в Пермь и заключен под стражу.