Интернет-мошенника из Перми спустя шесть лет задержали в Саратовской области

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 38-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина подозревается в хищении денег у организаций и населения через интернет на сумму более 1,5 млн рублей.